Beyşehir Gölü'nde av dönemi dualarla başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balık avcıları yeni av dönemine dualarla başladı.



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde son bulan su ürünleri avlanma yasağının ardından balık avcıları, yeni av sezonunu dualar eşliğinde kurban keserek açtı. Köprabaşı mevkisinde yeni av sezonunun açılış programı için bir araya gelen balıkçılar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hep birlikte kazasız belasız bir av dönemi için dua etti, ardından kurban kesildi.



Yeni av sezonunun açılış programına katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni av sezonunun tüm balıkçı camiasına hayırlı olmasını, bol kazanç ve bereket getirmesini diledi. Yeni av sezonuyla birlikte Beyşehir Gölü'nün nimetlerinden koruyarak istifade edilmesi gerektiğini de vurgulayan Bayındır, "Hepimizin elbette bu gölün nimetlerini koruyarak ama biz değerlendirmeliyiz. Buranın insanı değerlendirmeli. Felsefemiz bu olmalı, bu gölümüz içindeki nimetler Yaradan'ın bize bahşettiği güzelliklerdir. Bütün bunlar Beyşehir halkının hakkıdır, 'önce Beyşehir diyenlerin hakkıdır' diyorum. Artık yasak dönem bitti, av dönemi başlıyor. Bizim insanımızı iyi bilirim gölünü korur, sonra onun nimetlerinden faydalanacağını bilir. Çoğalması için de elinden geleni yapar ama heder etmez. Bu duygular içinde ben bütün avcı arkadaşlarımın avlarının bereketli olmasını, yollarının açık olmasını diliyorum. Allah'ım onlara bu yeni sezonda kaza bela vermesin duasıyla, tüm balıkçı camiasına bu yeni dönemleri hayırlı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.



"Gölü hep birlikte koruyalım"



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da, kurum olarak kolluk kuvvetleriyle birlikte 3 aylık yasak sezonda Beyşehir Gölü'ndeki balık popülasyonunu hep birlikte en iyi şekilde korumaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, "Gölde bugüne kadar hep biz vardık. Tabii vatandaşlarımızın, balıkçılarımızın da bu koruma dönemi içerisinde bizlere yardımları oldu, oluyor. Biz ihbarları değerlendiriyoruz ama inşallah bundan sonraki dönemde de, serbest dönemde de hep beraber gölümüzü korumaya devam etmek, balık neslini gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Onların bu anlamda yardımlarını yine bekliyoruz. Yeni sezonda inşallah küçük balıkları tutmamaya çalışalım. Bu yıl şöyle bir sıkıntımız var; 5,2 ağ gözü açıklığına sahip ağlarla ilgili. Bu ağlar maalesef yüzde 5'in üzerinde küçük balıkları de avlamaya başlayacak. Bu biraz sıkıntı. Bizim sizden ricamız 5,4 altındaki az gözü açıklığını kullanmayalım. Lütfen rica ediyorum. Çünkü ağ belki meşru olacak ama tuttuğunuz balık meşru olmayacağı için böyle bir sıkıntıya düşeceğiz. Ricamız sizden 5,4'ün altındaki ağ gözü açıklığına sahip ağları kullanmayalım. Yeni avlanma sezonunun bu anlamda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'ım sizlere kaza bela vermesin. Bereketli bir av dönemi yaşayın. Bilinçli avcılık yapın. Bindiğiniz dalı kesip, kendi ayağınıza kurşun sıkmayın lütfen. Çünkü bu gölden evlerinize rızık götürecek olan yine siz balıkçılarsınız" diye konuştu.



"Gölde şokla avcılık döneminin de son bulmasını diliyoruz"



Beyşehirli balıkçı Hasan Katmerci de, her yıl yeni av sezonu başlangıcında balıkçı camiası olarak göle kurban keserek, kan akıtarak, dua ederek mesaiye başladıklarını ifade etti. Katmerci, "Bu gelenek Osmanlılar döneminden bu yana devam ediyor, biz de sürdürüyoruz. Göle adadığımız kurbanımızı kesiyoruz. İnşallah yeni sezondan umutluyuz. Başkanımızın ve müdürümüzün dediği gibi gölümüz yasak dönemde korundu. Avcılarımızdan, bilinçli avcılık noktasında üzerlerine düşen ne varsa yapmalarını bekliyoruz. Kazasız belasız, bol ürünlü, bol balıklı bir sezon diliyoruz. Meslektaşlarımıza helal kazançla evlerine rızık götürmelerini temenni ediyoruz. Kanun ve nizamlara uymalarını, küçük balıkları avlamamalarını istiyoruz. Artık gölde şokla avcılık döneminin de son bulmasını diliyoruz. Çünkü bu milli serveti kimsenin heba etmeye, zarar vermeye hakkı yoktur diyoruz" şeklinde konuştu.



Yeni av döneminin başlamasıyla beraber balıkçılar, motorlu tekneleriyle göl sularına açılarak av için ağ serdi. - KONYA

Kaynak: İHA