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- Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor

- Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'nın Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı 15 Mart'tan itibaren başlıyor.

14.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:43

- Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'nın Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı 15 Mart'tan itibaren başlıyor.

15 Haziran'a kadar devam edecek ve üç ay boyunca sürecek olan av yasağı dolayısıyla bazı balıkçılar da av sezonunu günler öncesinden kapayarak av mesaisine ara verdi. Av yasağına hazırlanan bazı avcılar ise göl sularından serdikleri ağları toplayıp kıyıdaki limanlarına getirirken, diğer av malzemeleriyle birlikte çuvallayarak evlerine götürmeye başladı. Göl açıklarına son kez çıkan balıkçılar da ağlarına takılan balıklarla birlikte ağları toplayıp kıyıya dönüş yaparak avlanmaya 'paydos' dedi.

Gölde balık neslinin korunabilmesi için balıkların üreme mevsimi olan üç aylık süreçte su ürünleri av yasağı her yıl uygulanıyor.

Av yasağı için hazırlıklarını sürdüren Beyşehirli balıkçı Recep Uyanık, su ürünleri av yasağı döneminde balıkçıların av yasağına uymasının önemine vurgu yaptı. İki yıldır baba mesleği olan balıkçılığı yaptığını anlatan Uyanık, "15 Mart'ta gölümüzde avlanma yasağına giriliyor. Avcılarımız bu nedenle üç ay süreyle tatile girecek. Bu yasak 15 Haziran'da kadar sürecek. Yasak dönemde yasağa uyarsak bilelim ki bu gölümüz yeniden canlanacak ve tekrar eski günlerine kavuşacak. Bunun bilincine varmak gerekiyor. Gölümüzde balık neslini bitme noktasına getiren şokla avlanmaya balıkçılar olarak daha caydırıcı olması için hapis cezası getirilmesini istiyoruz" dedi.

Uyanık, Beyşehir Gölü'nde balık avcılığının eski günlerine dönmesi için bilinçli avcılığın yanı sıra yetkililerden tatlı sulara daha çok yavru balık salınmasını ve göl kıyılarının da derinleştirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

- Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Beyşehir, Güncel

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