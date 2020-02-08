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Beyşehir Gölü'nde boy limiti altında balık avlayan oltacılara para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde tatlı su levreği tutan 3 oltacıya toplam 3 bin lira idari para cezası kesildi.

08.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:55
Konya'nın ilçesinde, boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde tatlı su levreği tutan 3 oltacıya toplam 3 bin lira idari para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının hemen girişindeki "jandarma burnu" olarak bilinen göl kıyısındaki iskelede olta avcılarına karşı denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontrollerinde oltayla avlanarak kovalara konulan çok sayıda yavru levrek balığı ele geçirdi.
Tatlı su levreklerinin çok küçük olduğunu tespit eden ekipler, yapılan ölçümlerde 26 santimden küçük olmaması gerekirken 10-15 santim arasında boya sahip olduğunu belirledikleri yaklaşık 60 balığa el koydu. Balıklardan canlı olanlar göle bırakıldı.
Olta balıkçısı 3 kişiye ise milli park sahası içinde boy limiti altında balık avladığı ve limitlerin üzerinde çok sayıda balık tuttuğu gerekçesiyle toplam 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
Beyşehir Gölü'nde boy limiti altında balık avlayan oltacılara para cezası

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA


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