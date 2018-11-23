Beyşehir Gölü'nde Kaçak Avlananlara Drone'lu Operesyon

23 Kasım 2018 Cuma 13:36



23 Kasım 2018 Cuma 13:36

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde 'drone' desteğiyle kaçak balık avlayanlara yönelik yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişiye 15 bin 932 lira para cezası uygulandı. Avladıkları balıklar da tekrar göle bırakıldı.Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara yönelik havadan 'drone' desteğiyle iki ayrı operasyon düzenledi.Operasyonda teknesiyle elektro şok yöntemiyle 60 kilo sazan avlayan avcılık belgesi bulunan D.A. suçüstü yakalandı. Avladıkları balıklara el konulurken D.A.'ya 'Su Ürünleri Kanununa' muhalefet ettiği gerekçesiyle 5 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.Diğer operasyonda ise iki tekneyle ağ yöntemiyle balık avlayan H.S., M.S. ve H.A., yakalandı. Yapılan incelemede avladıkları 726 kilo levreğin, av limiti olan 25 santimetrenin altında olduğu belirlendi. Bunun üzerine balıklar göle bırakıldı. Avcılık belgesi bulunan H.S. ve M.S.'ye yine 'Su Ürünleri Kanununa' muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 644'er lira ile avcılık belgesi bulunmayan H.A.'ya da 5 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.- Konya