Haberler » Güncel » Beyşehir Gölü'nde kuşların 'ekmek' kavgası - Haber

Beyşehir Gölü'nde kuşların "ekmek" kavgası

Beyşehir Gölü'nde yaşayan su kuşlarının kıyılarda verdiği "ekmek" kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

26.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:30Beyşehir Gölü'nde kuşların
Gölü'nde yaşayan su kuşlarının kıyılarda verdiği "ekmek" kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.
'nin önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda onlarca çeşit kuş türünün yaşam alanı.
Göl çevresini ve içerisindeki adaları mesken tutan kuşlar, sürüler halinde gezerek beslenimini sürdürüyor.
Yaz ve bahar dönemlerinin yanısıra kış mevsiminde de göl çevresinde yaşamlarını idame ettiren türler, soğuk havaların gelmesi ile birlikte sürüler halinde Beyşehir kent merkezinin kıyılarına akın ediyor, sazlık kesimler arasında yiyecek arayışını sürdürüyor.
Kıyılarda sığ kesimlerde göl sularına dalarak küçük balıkları avlamaya çalışan türler, aynı zamanda sahile gelen vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını yiyerek besleniyorlar.
Özellikle sakar mekeler ve martılar, ailelerin kıyı kesimde attığı ekmek parçalarını havada kapabilmek için birbiriyle adeta yarışıyor.
Kuşların renkli görüntüler oluşturan ekmek kavgaları vatandaşlar tarafından fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştiriliyor.

Beyşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:33:54