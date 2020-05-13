Beyşehir Gölü'nde oto lastiğine yuva yapan sakarmeke ile yavrusu ilgi odağı oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında bir oto lastiğinin içerisine yuva yapan sakarmeke ailesi, dikkat çekiyor.

13.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:28
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında bir oto lastiğinin içerisine yuva yapan sakarmeke ailesi, dikkat çekiyor.
Türkiye'nin ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren sakarmekeler, yumurtalarından çıkmaya başlayan yavruları ile göl kıyılarında yaptıkları gezintilerle renkli görüntüler sergiliyor.
Jandarma Burnu Mevkisi'ndeki limanda, teknelerin yanaşmasında kolaylık sağlaması için bağlanan bir oto lastiğinin içine yuva yapan sakarmeke, ilginç görüntüler oluşturdu.
Sakarmekenin boş bulduğu lastiği yuvaya çevirmesinde, limanda devam eden su ürünleri avlanma yasağı ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında insan ve tekne hareketliliğinin olmamasının etkili olduğu düşünülüyor.
Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sahil kenarlarının insan girişine kapatılmasının göl kıyılarında yaşam süren su kuşları ve ördeklerin yaşamını olumlu yönde etkilediğini söyledi.
Doğanın bu yeni süreçte daha fazla canlandığını, yenilendiğini gördüklerini aktaran Konyalı, "İnsanların kıyılardaki canlıları rahatsız etmemesinden dolayı yaşam gerçekten buralarda çok güzelleşti, doğa kendini yeniledi. Koronavirüs salgınının doğanın bu yeni görüntülerinin oluşmasında çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Konyalı, kuşları, gözlerini yeni açan yavrularıyla birlikte fotoğraflamak için kıyıya geldiklerinde eşine ender rastlanan görüntülere tanıklık ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kuşları, göl kıyılarında yavrularıyla beraber çekmeyi ümit ettik. Böyle de oldu. Kıyıda bir sakarmeke ailesine de rastladık. Çok ilgimizi çeken görüntüler vardı. İlk kez tanık oluyorduk. Bir oto lastiğinin içerisine yuva yapmışlar. Onların buradaki yaşam alanını fotoğrafladık, kaydettik ve belgeledik. Normalde sazlığın üzerine yavru yapan sakarmekeleri ilk kez bir oto lastiğinin içerisinde yuva yapmış vaziyette gördük, çok şaşırdık." Beyşehir Gölü’nde oto lastiğine yuva yapan sakarmeke ile yavrusu ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Beyşehir, Konya, Güncel, Haber

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