Beyşehir Gölü'nde 'şok'la yasa dışı balık avcılığına droneli takip

Türkiye'nin önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde son dönemde giderek artan yasa dışı elektroşok yöntemiyle balık avcılığı yapılmasının önüne geçebilmek için drone ile kontrol yapılıyor.



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Beyşehir Gölü'nün Konya sınırlarının yanı sıra Isparta ili sorumluluk alanındaki avlak sahalarında zaman zaman gece de yürütülen denetimlerini sıklaştırdı. Görevli ekipler, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede köyü avlak sahasında gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı olarak bölgedeki balıkların katliamına yol açtığı ve gölün ekosistemine de zarar verdiği belirtilen suya elektrik akımı vererek balık avcılığı faaliyetlerinin yürütüldüğünü tespit etti. Ekipler, drone destekli olarak havadan yaptıkları taramalarda Kıyakdede köyü kıyısındaki sazlar arasında gizlenmiş bir filikanın olduğunu belirledi. Denetim yaptıkları tekneyle açıklardan filikanın gizlendiği sazlık alana ilerleyen ekipler, yapılan kontrolde filikanın yasa dışı elektroşok yöntemiyle balık avcılığı faaliyetlerinde kullanıldığını saptadı. Ruhsatsız filikanın içerisinde bir jeneratör, elektroşokla avcılıkta kullanılan bir kepçe ve balık yakalamada kullanılan bir çatal bulan ekipler, sahipleri ortaya çıkmayan av malzemelerine ve filikaya el koydu.



Öte yandan, son dönemde elektroşok cihazıyla balık avcılığından yakalanan kişilere artırılan para cezaları uygulanmasına rağmen hala devam ediliyor olmasının, bu yöndeki denetim ve kontrollerin sıklaşmasına neden olduğu kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün her köşesinde drone ve kolluk kuvvetleri destekli denetimlerin sürdüğü öğrenildi. - KONYA