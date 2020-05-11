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Beyşehir Gölü'nde yapılan denetimlerle üreme dönemindeki balıklar korunuyor

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balık neslini koruyabilmek için yürütülen denetim faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

11.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:03
Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balık neslini koruyabilmek için yürütülen denetim faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, 15 Mart'ta başlayan su ürünleri avlanma yasağı süresince denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.
Ekipler, balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında tatlı sularda uygulanan su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla kaçak avlanmaya karşı çok sıkı tedbirler uyguluyor.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de zaman zaman verdiği destekle hem gölden hem de karadan denetimlerini sürdüren ekipler, göl kıyılarında sazlıklar arasına yasa dışı avlanmak amacıyla serilen misine ağları boy çizmeleri giyerek sulara girmek suretiyle topluyor.
Saatlerce süren mesai sonrasında göl sularından toplanarak kıyıya çıkarılan sahipsiz ağlar imha ediliyor.
Bu kapsamda Beyşehir Gölü'nün Hüyük ilçesi, Budak Mahallesi kıyısında da sazlar arasına serilen 2 bin metre sahipsiz balıkçı ağının ele geçirildiği, ağa takılan karnı havyarla dola canlı sazan balıklarının ise tekrar göl sularına iade edildiği kaydedildi.
Yasak dönemde gerçekleştirilen denetimlerin bundan böyle de süreceği öğrenildi. Beyşehir Gölü’nde yapılan denetimlerle üreme dönemindeki balıklar korunuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Güncel, Haber

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