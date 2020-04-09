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Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanmaya karşı drone ile sıkı takip

Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanmaya karşı drone ile sıkı takip Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'tan itibaren başlayan su ürünleri av yasağı ihlallerine yönelik yürütülen denetim ve kontrollerin yoğunluk kazandığı bildirildi.

09.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:28

Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanmaya karşı drone ile sıkı takip

KONYA - Türkiye 'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'tan itibaren başlayan su ürünleri av yasağı ihlallerine yönelik yürütülen denetim ve kontrollerin yoğunluk kazandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle denetim yaptı. 24 saat esasına göre sık sık drone kullanılarak da sürdürülen denetimlerde devam eden av yasağına rağmen balık avı yapmak üzere göl üzerine serildiği veya sazlıklar arasına saklandığı tespit edilen ruhsatsız tekne ya da filikalar içerisinde binlerce metre balıkçı ağı ele geçirildi.

Göl üzerinde drone ile görüntü alınarak yakalandı

Ekipler, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kıyakdede Köyü sahilinde av yasağına rağmen göl sularına ağ seren 2 kişiyi drone desteğiyle havadan görüntü elde ederek yakaladı. Yasa dışı avda kullanılan 3 bin metre balıkçı ağına imha edilmek üzere el konulurken avcılara idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerindeki bir başka nokta da Beyşehir Gölü'nün İçerişehir Mahallesi oldu. Sazlıklar içerisinde bir filika içerisine gizlenmiş 3 bin metre balıkçı ağı tespit eden ekipler sahibi belirlenemeyen ağlara imha edilmek üzere el koydu. Ruhsatsız tekne ise muhafaza altına alındı.

Göle kıyısı bulunan Gölkonak köyünde de ekipler sazlık alan içerisine gizlenmiş vaziyette yasak avlanmada kullanıldığı değerlendirilen drone ile havadan görüntü alınarak tespit edilmek suretiyle ulaşılan eski ruhsatsız bir teknenin içerisinde sahipsiz bin metre balıkçı ağı ele geçirildi, tekne ve ağlar el konularak muhafaza altına alındı.

Yasak yer ihlali yapan oltacılara 6 bin 500 lira ceza

Öte yandan, ekipler kontrol çalışmalarında bölgedeki sportif amatör olta avcılığını da denetime tabi tuttu. Kontrollerde, Kurucuova Mahallesi pompa mevkisinde avcılığa yasak olan yerde olta ile avlandığı belirlenen 11 kişiye yer ihlalinden işlem yapılarak kişi başı 500'er lira, 1 oltacıya ise aynı kapsamda ve üreme döneminde avı yasak olan türde sudak balığı avı yaptığı gerekçesiyle bin lira olmak üzere toplamda 12 oltacıya 6 bin 500 liralık idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Beyşehir Gölü’nde yasa dışı avlanmaya karşı drone ile sıkı takip

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, 3. Sayfa
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