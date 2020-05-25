Beyşehir Gölü'nü besleyen akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor

Konya'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kar kütlelerinin erimesiyle beslenen Beyşehir Gölü'ne akan sular, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor.

25.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:22

Konya'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kar kütlelerinin erimesiyle beslenen Beyşehir Gölü'ne akan sular, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor. ?
Gölü besleyen en büyük kaynaklardan biri olan, Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçeleri arasında bulunan Pınargözü Şelalesi, görselliğiyle büyülüyor.
Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki karların erimesiyle beslenen şelale, bahar aylarında en coşkulu dönemini yaşıyor.
Şelale, yeşilliklerin ve suyun ahenkle buluştuğu büyüleyici doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.?
Şelaleden akan sular, doğanın bağrında 45 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Beyşehir Gölü'yle buluşuyor.?
Pınargözü Şelalesi, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla ziyaretçilerine adeta başka bir dünyanın kapısını aralıyor.?
En sessiz günlerini yaşıyor
Konya ile Isparta arasında kalan şelaleye ulaşmak için uzun ve zahmetli bir yolun izlenmesi gerekiyor. Zorlu dağ patikalarından, çam ağaçları ve Toros Dağları'nın sarp kayalıklarının eşliğinde, araçla yaklaşık 2 saat süren yolculuğun sonunda doğa harikası şelaleye ulaşılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yolu kapalı olan şelale, geçmişte en çok ziyaret edildiği dönemde, sakinliği ve sessizliği yaşıyor.

Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Toroslar, Konya, Güncel, Haber

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