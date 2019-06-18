18.06.2019 11:21
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Beyşehir Gölü Uzun Devreli Gelişim Planı çalışmaları sürüyor

Beyşehir Gölü Uzun Devreli Gelişim Planı çalışmaları sürüyor

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Uzun Devreli Gelişim Planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Uzun Devreli Gelişim Planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Beyşehir'de saha çalışması yapıldı.
İlçeye gelen Milli Parklar Daire Başkanlığı Gelişme Planları Şube Müdürü Uğur Çıtlak, mühendis Serhat Koca, Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Milli Parklar Şube Müdürü Serhat Uğraş, şehir plancısı Ahmet Dikyar ve Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ile plan müellifi şehir plancısı Cem Atik'ten oluşan teknik heyet, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında iki gün devam eden mesai yaptı.
Bu kapsamda uzun devreli gelişim planının yapımına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Beyşehir, Güncel

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