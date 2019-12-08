Haberler » Güncel » Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2) - Haber

Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTITarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü'nün derinliğinin 26 metreden 6 metreye düşmesinin, yanlış balık üretimi politikasından olduğu iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.

08.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:29Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gölü'nün derinliğinin 26 metreden 6 metreye düşmesinin, yanlış balık üretimi politikasından olduğu iddiasına ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Beyşehir Gölü'nde hatalı balık üretiminin, et yiyen balıkların çokluğunun otlanmaya ve göl su seviyesinin düşmesine neden olduğu haberinin bilimsel dayanağı olmadığı gibi doğruluğu da söz konusu değildir. Beyşehir Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından omnivor sazan balığı dışında balıklandırma yapılmamakta, ayrıca gölde et yiyen balık üretimi yapılmamaktadır. Hatta ülkemizdeki doğal göllerin hiç birinde ticari amaçlı balık yetiştiriciliğine de izin verilmemektedir. Beyşehir Gölü'nde ekonomik öneme sahip sudak balığı uzun yıllardır bulunmakta olup otlanmaya sebep olması söz konusu değildir. Göldeki otlanmanın esas sebebi; göle besin tuzlarının fazlaca taşınmasından kaynaklandığı, su seviyesindeki düşüşün ise yağışlardaki azalma ve kullanım amacıyla gölden su çekilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir."



Beyşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:08 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:08 Doğa Koleji'nden "devir" açıklaması - Haber
00:05 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:05 Liseli genç kızdan iki gündür haber alınamıyor - Haber
00:05 Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:20 12 gündür kayıp olan Buse Arslan bulundu - Haber
23:12 Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi - Haber
9.12.2019 00:15:29