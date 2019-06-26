26.06.2019 14:45
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Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Urlu, ilçeye veda ediyor

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Urlu, ilçeye veda ediyor

Ağrı'ya tayin olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Beyşehir'e veda ediyor.

Ağrı 'ya tayin olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Beyşehir'e veda ediyor.
Binbaşı Yalçın Urlu, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır 'a veda ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaklaşık 4 yıla yakın bir sürede ilçede başarıyla görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Urlu'ya Beyşehir'e verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti, yeni görev yapacağı yerde de başarı diledi.

Başkan Bayındır, Urlu'ya günün anısına bir plaket takdim etti.
Binbaşı Urlu da "Keşse sizinle daha önce çalışabilseydik. Çok mutlu oldum. Başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Bizlere başkanlığınız süresince gösterdiğiniz ilgiye tüm samimiyetimle çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Ağrı , Beyşehir , Jandarma , Güncel

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