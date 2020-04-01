Beyşehir ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
01.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:34
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Beyşehir Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.
Beyşehir Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.
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Kaynak: AA