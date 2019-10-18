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Beyşehir'in annelerinden engelli anneye akülü araba

Beyşehir'de, "Beyşehir'in anneleri" olarak sosyal medyada faaliyet gösteren anneler, ihtiyaç sahibi bedensel engelli bir anneye akülü araba hediye edildi.

18.10.2019 08:44Beyşehir'in annelerinden engelli anneye akülü araba
Beyşehir'de, "Beyşehir'in anneleri" olarak sosyal medyada faaliyet gösteren anneler, ihtiyaç sahibi bedensel engelli bir anneye akülü araba hediye edildi.
Beyşehir'in Anneleri Sosyal Medya Grubu'nun yöneticisi Melek Şahap, yaptığı açıklamada, sosyal medya grubu olarak 10 bine yakın annenin üye olduğu bir platform olduklarını belirterek, "Grup olarak çeşitli sosyal etkinlikler düzenlerken, sosyal yardım faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz." dedi.
Bir üyelerinin ihtiyacı olan bedensel engelli bir anneye akülü araba hediye etmek istemesi üzerine bunu sosyal medya grubunda paylaştıklarını ve Hüyük ilçesinde yaşadığını belirtip cilt kanseri hastalığı sonrasında bir ayağını kaybettiğini aktaran bedensel engelli 58 yaşındaki Ayşe İpek'in kızı aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Şahap, "Beyşehir'in Anneleri grubundan bu yönde bir talep gelince ihtiyacının olup olmadığını belirlemek üzere bir araştırma içerisine girdik. İhtiyaç sahibi olduğunu belirten annemizin ikamet ettiği mahalle muhtarlığıyla da iletişime geçtik. İhtiyaç sahibi olduğu teyit edilince kendisine akülü arabayı hediye etmeye karar verdik. Akülü arabasını kendisine teslim ederek kullanmaya başladı. Beyşehir'in anneleri olarak engelli annemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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