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Beyşehir'in karantina uygulanan mahallesinde sıkı tedbirler uygulanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç gün önce karantinaya alınarak sokağa çıkma yasağı uygulanan mahallede ikamet eden vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da olağanüstü önlem ve tedbirler eşliğinde karşılanıyor.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Beyşehir'in karantina uygulanan mahallesinde sıkı tedbirler uygulanıyor
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, üç gün önce karantinaya alınarak sokağa çıkma yasağı uygulanan mahallede ikamet eden vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da olağanüstü önlem ve tedbirler eşliğinde karşılanıyor.
Beyşehir'e bağlı Esence Mahallesi'nde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla üç gün önce karantina uygulanmaya başlandı. Yerleşim merkezine giriş çıkışları kapatan jandarma ekipleri üç farkı noktada önlem aldı.
Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, il dışından gelenlerle birlikte nüfusu artan yerleşim merkezinde evlerinden sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da önlem ve tedbirler alınarak karşılanmaya başlandı.
Yerleşim merkezlerinde yaşayanlar ekmek ve ihtiyaçlarını yörede bulunan bakkallardan temin ediyor. Ancak, alınan önlemler kapsamında haftanın üç günü aralıklarla hizmet vermesi kararlaştırılan bakkallar, mahalle sakinlerinin ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını adreslerine ulaştırarak karşılamaya çalışıyor. Beyşehir kent merkezinden ekmek ve gıda maddelerini getiren fırıncı ve diğer esnaflar da alınan önlemlere riayet ediyor. Fırıncılar, jandarmanın nöbet tuttuğu yerleşim merkezi girişine özel koruyucu kıyafetler giyip maske takarak geliyor. Burada poşetler içerisinde ekmekler jandarma ekiplerinin gözetimi altında bakkalların araçlarına yüklenip yerleştiriliyor. Yerleşim merkezine sağlık ekipleri dışında kimsenin giriş ve çıkış yapmasına izin verilmiyor.
Beyşehir'de halen testi pozitif çıkan 4 vakanın hastanede tedavileri sürüyor. Vakalarla temaslı olduğu tesbit edilen kişiler de evlerinde karantina altında tutuluyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel
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