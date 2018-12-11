Beyşehir'in Lezzetleri Tanıtılıyor

Beyşehir
'de "Üzümlü
Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Ülkesiyle Bütünleşiyor " Projesi kapsamında, ilçenin yöresel lezzetleri, Türkiye
'nin 7 farklı ilindeki ilkokullara gönderildi.
Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Müdürü Sefer Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Yerli Malı
Haftası kapsamında "Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Ülkesiyle Bütünleşiyor" Projesini hazırladıklarını belirtti.
Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerinin aileleri tarafından hazırlanan ilçenin yöresel lezzetlerinden tarhana, ceviz, üzüm, pekmez, Mevlana
şekeri gibi ürünleri kargoyla Adıyaman
, Balıkesir
, Eskişehir
, Aydın
, Manisa
, Samsun
ve Rize
illerinde bulunan ilkokullara gönderdiklerini aktaran Bakır, "Bu illerimizdeki ilkokullarımızın sınıflarıyla karşılıklı olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Bu proje ile ilçemizi ve Konya
'mızı tanıtmaya gayret gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye,Üzümlü,Beyşehir
11 Aralık 2018 Salı 12:31