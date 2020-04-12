Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu.

12.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:33
Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu. Sokak sessizliği ve Beyşehir Gölü'nün güzelliği havadan görüntülendi.  Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde yasağa uydu. Sessizliğin hakim olduğu sokaklar ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü de havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:24: Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Haber 17:23: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE EMİNÖNÜ MEYDANI KUŞLARA KALDI - Haber 17:23: ELAZIĞ Otizmli Mert Aras kaybolduktan 20 saat sonra bulundu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber