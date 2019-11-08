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Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi

Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi, yürütülen çalışmalarla adeta bir müzeye dönüşüyor.

08.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:20 Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi
ilçesindeki Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi, yürütülen çalışmalarla adeta bir müzeye dönüşüyor.

Beyşehir Belediyesinin Kültür ve Sanat Merkezi haline dönüştürdüğü Beyaz Park hizmet binasındaki odalar farklı sanat ve kültür faaliyetlerinin yürütüldüğü birer çalışma atölyesi haline gelirken, girişindeki salonda ise Beyşehir'in tarihi eserlerinin kopya çalışmaları sergilenmeye başladı.

Fasıllar Mahallesi'nde bulunan Roma döneminden kalma abidelerden tarihi Atkaya kabartmasının bulunduğu Lukyanus Anıtı'nın bir kopya çalışması da salonun duvarlarında yer buldu.
Çalışmayı yürüten sanatçı Selim Serdar Çelik, "Amacımız, tarihi ve kültürel mirasın çok zengin olduğu Beyşehir ve çevresindeki tarihi dokuyu kent merkezine taşıyıp tanıtımına daha çok katkı sunabilmek. Bu anlamda, bölgemiz sınırları içerisinde yer alan diğer bazı tarihi eserlerimizin birer kopya çalışmasını da Kültür ve Sanat Merkezimizde başlatarak tamamlayacağız." dedi.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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