Beyşehirli Milli Sporcu İlçenin Gururu Oldu

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Beyşehirli milli tekvandocu İrem Baysal'ın uluslararası şampiyonada kilosunda gümüş madalya kazanması memleketinde sevinçle karşılandı.Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları İrem Baysal'ın sona eren Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'nda 68 kilo genç bayanlar kategorisinde gümüş madalya kazandığını söyledi.Antalya Belek'te sona eren şampiyonada mücadele veren Baysal'ın yeni bir başarıya daha imza atarak ilçenin gururu haline geldiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:"51 ülkeden bin 615 sporcunun katıldığı şampiyonada karşısına çıkan zorlu rakipleri geride bırakarak finale yükselme başarısını gösteren sporcumuz, finalde Sırp rakibine yenilerek ikincilik elde etmiştir. Tekvando branşında artık marka haline gelen ilçemizden bir başka sporcumuzun uluslararası bir şampiyonada gösterdiği bu başarı, bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Başarısını tebrik ediyor, yeni başarılara imza atmasını diliyoruz."