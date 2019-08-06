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Beyşehirli off-road pilotları Bursa'da kupaları kaldırdı

Bursa'da düzenlenen off-road yarışlarında Bursalı pilotlar elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

06.08.2019 12:14 Beyşehirli off-road pilotları Bursa'da kupaları kaldırdı
Bursa'da düzenlenen off-road yarışlarında Bursalı pilotlar elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.
Bursa Teleferik Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda S3 klasmanında yarışan Beyşehirli pilot Haceli Şam ile S4 klasmanında mücadele veren Mustafa Gül birinci oldu.

S1 klasmanında ise Yardımcı Pilotu Mustafa Gül ile birlikte yarış esnasında araçlarının arızalanmasına rağmen parkuru tamamlamayı başaran Serhat Dursun Akdemir üçüncülük derecesi elde etti.

S3 klasmanı birincisi olan ve yardımcı pilotu Nevzat Akkuş ile birlikte parkuru tamamlayan Şam, başarılı performansıyla genel klasmanda da ikinci oldu.
S4 klasmanının birincisi olan ve yardımcı pilot Ali Telli ile birlikte yarışı tamamlayan Mustafa Gül de genel klasmanda birinci oldu.

Mustafa Gül, Bursa, Pilot, Şam, Güncel

Kaynak: AA

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