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Beyşehirli sporcular Antalya'da madalyaları topladı

Beyşehirli kick boks sporcuları Antalya'da sona eren şampiyonada elde etiği başarı memleketlerinde sevinçle karşılandı.

21.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:54Beyşehirli sporcular Antalya'da madalyaları topladı
Beyşehirli kick boks sporcuları 'da sona eren şampiyonada elde etiği başarı memleketlerinde sevinçle karşılandı.
Beyşehir Sevinç Kardeşler Kulübü Antrenörü Ömer Sevinç gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kikc Boks Şampiyonası'nda Beyşehirli sporcuların 2'si altın, 5'i gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak ilçeye döndüklerini söyledi.
Sevinç, şöyle devam etti:
"Beyşehir'den 14 sporcu ile katıldığımız yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği şampiyonada sporcularımız 2 birincilik, 5 ikincilik ve 6 üçüncülük derecesi elde etti. 13 madalya kazanarak ilçemize döndü. Konyamızı, ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek gururumuz olan sporcularımızı başarısından ötürü tebrik ediyorum."

Beyşehir, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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