02.07.2019 12:57
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Beyşehirli tekvandocunun şampiyonluğu memleketinde sevinçle karşılandı

Beyşehirli tekvandocunun şampiyonluğu memleketinde sevinçle karşılandı

Beyşehirli tekvandocu Bekir Berke Kocagöz'ün sona eren Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında kilosunda birinci gelmesi memleketi Beyşehir ilçesinde sevinçle karşılandı.

Beyşehirli tekvandocu Bekir Berke Kocagöz'ün sona eren Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında kilosunda birinci gelmesi memleketi Beyşehir ilçesinde sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, salonlarından yetişen sporcusunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarının sevincini yaşadıklarını söyledi.
Sporcusunun Ankara'da düzenlenen ve son bulan şampiyonada 65 kilo erkekler kategorisinde finale kadar yükseldiğini, ardından finalde de başarılı bir performans göstererek Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını aktaran Çakır, kendisini tebrik etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da tekvando branşında söz sahibi bir konumda olan Beyşehir'de yeni yetişen sporcuların da elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirmeye başladığını belirtti.
Kaynak: AA
Beyşehir Belediyesi , Beyşehir , Türkiye , Güncel

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