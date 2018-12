Beytullahim'de Milad Pazarı Açıldı

02 Aralık 2018 Pazar 18:08



BEYTULLAHİM (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria 'nın Beytullahim kentinin göbeğindeki Doğuş meydanında birçok ülkeden heyetlerin katılımıyla Milad (Hazreti İsa'nın doğumu) pazarı açıldı.Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Filistin 'in Beytullahim kentinde, yine Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesinin önündeki meydana kurulan Milad pazarı, 16 ülkeden heyetlerin katılımıyla açıldı.Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 ülkeden 24 ayrı heyetin bu yılki Noel kutlamaları için Beytullahim'de kurulan Milad pazarına katılmak üzere Filistin'e geldiğini belirtti.Uluslararası heyetlerin açtığı stantlarda farklı yemek ve ürünlerin de Filistinlilere ve turistlere takdim edileceğini belirten Belediye Başkanı Selman, "Bu yılki Noel mesajımız, hayat ve varlık mesajıdır. Çünkü bizim kutsal topraklarımız, üzerinde yaşamamızı hak ediyor." dedi.Beytullahim Belediyesi'nin, "Barış Merkezi" Kuruluşu'nun desteğiyle başlattığı, bu yıl 18. kez kurulan Milad pazarı, Filistin halkına ve ülkeyi ziyaret eden turist ve Hristiyan hacılara hizmet veriyor.Doğuş Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel Ağacı da dini ayin ve marşlar eşliğinde dün akşam aydınlatılmıştı.Noel Bayramı'nın zirvesi Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık 'ta gerçekleşiyor. Gece yarısı başlayan dini ayinlere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , çok sayıda Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra, on binlerce Hristiyan hacı da katılıyor.Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 330'lu yıllarda inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.İkinci İntifada'nın devam ettiği 2002'deki çatışmalar sırasında yaklaşık iki yüz Filistinli kiliseye sığınmış, bunun ardından İsrail askerleri kiliseyi kuşatmıştı. Vatikan 'ın çağrılarına rağmen kilise saldırılar sırasında hasar görmüştü.Anahtarı 150 yıl boyunca Müslüman aileye emanet edildiDoğuş Kilisesi, yüzyıllar boyunca Hristiyan Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında da bir rekabete neden olmuştu. Doğuş Kilisesi'nin anahtarını elinde bulundurup kapıyı açma yetkisi, 1520'lerde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Katolik papazlara verilmişti. Yetki, 1630'larda Rum Ortodokslara devredilmiş ve kilisenin kapısını 1850'lere kadar her sabah Ortodokslar açmıştı. Rusya ve Fransa 'nın 1850'lerde Kudüs 'teki kutsal mekanlar üzerinde koruyuculuk talepleri iki mezhebi yine karşı karşıya getirmişti. Bu çekişmeye Sultan Abdülmecid Han çıkardığı bir ferman ile son vermişti.Fermanla 1852'de kilisenin kapısındaki kilit değiştirilmiş ve anahtarın papazlarda değil, Beytullahim'in önde gelen bir Müslüman ailesinde, Hüseyniler'de bulunması kararlaştırılmıştı.Yaklaşık 150 sene Doğuş Kilisesi bu Müslüman ailenin mensuplarınca açılmıştı. İsrail ordusunun 2002 yılında kiliseyi kuşatmasının ardından, Kudüs Rum Patriği tarafından kilit değiştirilerek, bu gelenek sona erdirilmişti.