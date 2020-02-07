Haberler » Ekonomi » Beytüşşebap'a geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldı - Ekonomi

Beytüşşebap'a geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe kaymakamı İsmail Pendik, kente geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

07.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:57Beytüşşebap'a geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldı
'ın İlçe kaymakamı İsmail , kente geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Beytüşşebap Kaymakam İsmail Pendik, 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma bütçesinden toplam 16 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Kaymakam Pendik, birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Beytüşşebap'a tam teşekküllü hastane ve modern kaplıca yapılacağı müjdesini de veren Kaymakam Pendik, "Geçtiğimiz yıl köylere 25 bin metrekarelik parke taşları döşendi. 10 kilometrelik beton yol yapıldı, 5 köye içme suyu hatları çekildi, 5 köye sulama kanalı yapıldı, 1 köye kanalizasyon boruları döşendi. 2020 yılında da aynı şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlik beraberliğimizi arttırıcı çalışmalar sürüyor. Devletimiz Bölgeye Beytüşşebap'a pozitif ayrımcılığını yapmıştır yapmaya devam edecektir. İlçemizde en büyük problemimiz sağlık problemimiz vardı. İlk geldiğimizde hastanemizin yeni olmaması önce doktorların kalma problemlerini çözmeye çalıştık. Hiç uzman doktorumuz yokken şimdi 4 tane uzman doktor pratisyen ve aile hekimlerimizle beraber ilçemizde toplam 15 doktor sağlık hizmetlerini yürütüyor. Köylerimizin yol ağını modern yollar yapacağız. İçme suyu çalışmaları ve kendi özel projelerimiz aynı şekilde devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Pendik, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:16:35