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Beytüşşebap Devlet Hastanesi önüne triyaj alanı oluşturuldu

- Beytüşşebap Devlet Hastanesi önüne triyaj alanı oluşturuldu Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi önünde triyaj alanı oluşturuldu.

15.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39
- Beytüşşebap Devlet Hastanesi önüne triyaj alanı oluşturuldu
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi önünde triyaj alanı oluşturuldu.
Beytüşşebap'ta korona virüs salgınına karşı tedbirler gün gittikçe sıklaştırılıyor. Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırda ayaktaki hastaların hastaneye girmeden önce el dezenfektanlarıyla ellerini yıkamaları isteniyor. Daha sonra çadırda bekleyen hemşireler tarafından ateşleri ölçülüp maske ve eldiven verilip ilk muayeneleri burada gerçekleştirildikten sonra hangi bölüme gidecekleri kendilerine söyleniyor. Yapılan uygulamayla ateşi yüksek çıkan hastalar hastaneye alınmadan direk acil bölümüne sevk ediliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik , Sağlık Bakanlığının tüm il ve ilçelere bu uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi. Kaymakam Pendik, "Özellikle korona virüs şüphesi olan, belirtisi olan vatandaşlarımız öncelikle bu çadırda doktorlarımız ve hemşirelerimiz tarafından muayene edilip ilgili bölüme alınıyor. Biliyorsunuz şu an en riskli yerler hastaneler, uzmanlarımızın belirttiği gibi virüsün en çok bulunduğu yerler hastaneler. Bu riski azaltmak maksadıyla bu çadır kuruldu. Maske dağıtımıyla alakalı Cumhurbaşkanlığımız illerimize belli kotalar dahilinde her gün maskeler gönderiyor. Tabii ki biz yerel potansiyeli de harekete geçirmek istiyorduk. O açıdan Halk Eğitim Merkezimizde maske üretimine başladık. Bunları ücretsiz kurumlarımıza ve ihtiyacı olan herkese dağıtıyoruz. Esnafımıza da dağıttık. E-devlet üzerinden talepte bulunanlarda PTT aracılığıyla alacaktır bunun takibini yapıyoruz. Ülkeler maske savaşlarına girerken bizim ülkemizde çok şükür böyle bir sıkıntı yoktur" dedi. Beytüşşebap Devlet Hastanesi önüne triyaj alanı oluşturuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Beytüşşebap, Pendik, Şırnak, Yerel
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