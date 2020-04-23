Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek kutladı.

23.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:29
Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek kutladı.

Beytüşşebap'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, ilçedeki şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek günlerini kutladılar. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve bir çok hediyelerle kapı kapı dolaşan Kaymakam Pendik ve beraberindekiler, çocuklara hediyeler dağıttı.

Kaymakam Pendik, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmadığını söyledi. Kaymakam Pendik, "İnşallah bu kötü günler çabuk bitecektir. İlçemizde şehit ve gazi çocuklarımızı komutanlarımızla beraber ziyaret ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan günü doğum günü olan çocuklarımızı evlerinde ziyaret edip pasta kestik" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını meydanlarda kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Beytüşşebap, 23 Nisan, Pendik, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Akşener’e Türkiye’nin önünde açıkça soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Haberler››Güncel››Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:15: Baharda erkeklere kıyafet önerileri - Haber 11:15: Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti - Haber 11:15: TÜBİTAK ve British Council'dan bilim ve teknoloji alanında ikili iş birliği - Haber 11:13: SARAYBURNU'NDA YUNUSLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN - Haber 11:12: Sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanlar için seferber oldular - Haber 10:57: Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü - Haber 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 08:53: Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber