Haberler» Güncel» Haber

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten üs bölgelerine ziyaret

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle görüştü.

22.07.2019 10:55 Beytüşşebap Kaymakamı Pendik
Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle görüştü.
Beraberinde İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile 3 bin 100 rakımlı Kerkür Tepesi ve Şabani Tepesindeki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik, mevzilerde nöbet tutan askerler ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Pendik, gece, gündüz demeden tüm iklim koşullarında görev yapan askerlere teşekkür etti.
Pendik, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece, gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.
Pendik, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: AA
Beytüşşebap, Jandarma, Şırnak, Pendik, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:32   Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın adı bu ünitede yaşatılacak
11:32   ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONDAN 35 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
11:31   Fatih Sultan Mehmet köprüsünde sona yaklaşılıyor, son durum havadan görüntülendi
11:31   İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde
11:30   Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile Birlikte Çalışıyor
11:30   Abe: "Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek"
11:30   Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok