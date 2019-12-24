Haberler » Güncel » Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret - Haber

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Kontik ve Çepel üs bölgelerini ziyaret etti.

24.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:44 Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret
Kaymakamı İsmail , bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Kontik ve Çepel üs bölgelerini ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile üs bölgelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik, mevzide nöbet tutan askerlerle görüştü.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Pendik, gece gündüz yaz kış demeden görev yapan tüm askerlere teşekkür etti.

Pendik, geçmişte terörle anılan Beytüşşebap ilçesi ve ilçeye bağlı köylerin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra teröristlerden temizlenerek, huzura kavuştuğunu belirtti.

Artık vatandaşların burada huzur içerisinde hayvancılık ve tarımla uğraşarak, gelir elde ettiğini dile getiren Pendik, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.

Beytüşşebap, Jandarma, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:25   Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu - Haber
11:24   Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler akademik hayata öz güvenle başlıyor - Haber
11:23   Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 13 yaralı (4) - Haber
11:22   İçişleri Bakanlığı'ndan 'park yasağı' genelgesi - Haber
11:19   Çevreci belediye Kepez - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:28:29