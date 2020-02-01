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Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:12
'ta 15 köy yolu kardan kapandı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve köylerde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ
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Kar yağışı görüntüleri
İlçe merkezinden görüntü
Kar temizleyen vatandaşlar
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA)
Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

Beytüşşebap, Güncel

Kaynak: DHA


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