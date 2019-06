BEYTÜŞŞEBAP'TA BAYRAMLAŞMAYA KATILDI 2

Kaynak: DHA

Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)BEYTÜŞŞEBAP'TA BAYRAMLAŞMAYA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki Tuzluca üs bölgesi ziyaretinin ardından helikopterle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konuşlu 8'inci Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'na geçti. Buradaki askerlerle bayramlaşan Bakan Soylu, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'ın da katıldığı bayramlaşma programına katıldı.CUMHURBAŞKANINI TELEFONLA ARADIHalkla tek tek tokalaşıp bayramlaşan Bakan Soylu, burada da telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı arayıp Beytüşşebaplıların selamını iletti. Ardından telefonla Beytüşşebaplılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Beytüşşebaplı kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramımızı birliğimize, beraberliğimize inşallah kardeşliğimize vesile kılsın diyorum. Bayramın Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak hep birlikte birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını diliyorum. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim, birbirimizle inşallah bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Böylece de inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyelim diyorum ve sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun."'BU COĞRAFYAYI HAKİKATEN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE DEMOKRASİYE KAVUŞTURUYORUZ'Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada bayramı Beytüşşebaplılarla birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bölge insanının çok sıkıntılar çektiğine değinen Bakan Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti. Artık bu coğrafyada güllerin açılmasının, sevinç çığlıkları atılmasının, sevgi çiçekleri açılmasının zamanıdır. Bu coğrafyada çocuklarımızın her birinin Allah nasip edecek inşallah doktor, mühendis, öğretmen, eczacı olmasının zamanıdır. Şimdi bu coğrafyayı hakikaten özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşturuyoruz. Birbirimiz için fedakarlık yapmazsak, birbirimizi sevmezsek, biliyorsunuz tam iman etmiş sayılmayız. İnancımız da bu, kardeşliğimizde bu. Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılalım hep beraber, gerisi kolay. Bu coğrafyanın her birini gül bahçesine çevireceğiz. Irak'tan, Suriye'ye, Yemen'den, Sudan'a, Libya'dan etrafımızda sıkıntıda olan her noktaya kadar bunu birlik içerisinde yaparsak başarabiliriz. Bu toprakların bir tek şifresi var, o da tevhit. Tevhitten, birlikten ayrılmayalım. Allah birlik ve beraberlik içerisinde olanların yardımcısıdır. Ona inanalım ve onunla amel edelim" dedi.'BU TOPRAKLARIN MAKUS TALİHİNİ BİRLİKTE YENİYORUZ'Bakan Soylu, istihdam imkanlarıyla bölgenin makus talihinin birlikte yenildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu toprakların makus talihini birlikte yeniyoruz. Çocuklarımızı bu musibete teslim edemeyiz. Kim kendi çocuğunu teslim eder? Hiç kimse. İşte devletiyle, partisiyle, siyasetiyle, belediye başkanıyla, doktoruyla, görevlisiyle, öğretmeniyle, eczacısıyla, kaymakamıyla, jandarmasıyla, polisiyle, korucusuyla, vatandaşıyla hep birlikte güzel bir adım atıyoruz. Hepimiz sevginin evlatlarıyız. Büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Sadece 780 bin kilometrekareye değil dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bugün herkesin kendisini ifade ettiği bir Türkiye var. Burada bu bayramda büyük bir kucaklaşma ve büyük buluşma ortaya koydunuz. Hiç endişe etmeyiniz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa Şırnak'ta, Beytüşşebap'ta Doğu ve Güneydoğu'da da olacak. Hep beraber kucaklarımızı açalım, kardeşliğimizi haykıralım. Hep beraber bizi kötü yollara çekmeye çalışanları, elimizin tersiyle itelim. Biz buna muktediriz."'HEP BİRLİKTE YARINLARA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ'Bakan Soylu, çocuklarının aydınlık geleceğe yürüdüğü Türkiye'yi birlikte oluşturulacağını kaydederek, "Bundan sonrasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüdüğü Beytüşşebap ve Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Edirne'den Beytüşşebap'a, Kars'tan Uludere'ye, Antalya'dan Şırnak'a kadar herkesin yaşayacağı Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Bundan iki yıl önce Mardin'e 100 bin turist gidiyordu. Bugün huzur var, 500 bin turist gidiyor. Bundan iki yıl önce Antalya'ya 6 milyon turist gidiyordu. Bu yıl 16 milyonu tamamlayacağız. Bundan iki yıl önce İstanbul'a 9 milyon turist gidiyordu, yılsonunda 15 milyona ulaşacağız. Bu huzuru sağladıktan sonra bilesiniz ki hep birlikte yarınlara güçlü adımlar atacağız. Doğu ve Güneydoğu, Anadolu, Ege ve Karadeniz de cıvıl cıvıl olur. Yeter ki hiç hak etmediğimiz maliyetlerle karşı karşıya kalmayalım" diye konuştu.Bakan Soylu programın ardından belediyeye geçip, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Habib Aşan'a hayırlı olsun dileklerini iletip, Şırnak'a geçti.