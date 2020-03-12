Beytüşşebap'ta caddeler temizlendi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye ekipleri, ilçedeki caddelerde temizlik çalışması başlattı.
12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:22
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye ekipleri, ilçedeki caddelerde temizlik çalışması başlattı.
Beytüşşebap Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. İlçedeki işlek caddeler ilaçlanarak tazyikli sularla yıkandı. Daha öncede tüm okul, cami ve esnafa sıvı sabun dağıtarak temizliğin önemine dikkat çeken Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "ilçemizde yoğun bir kış geçti. Bu yüzden hem ilkbahar temizliği hem de dünya genelinde hızla yayılan virüse karşı önem amaçlı temizleme çalışmaları yapıyoruz. Tüm belediyeleri bu günden itibaren işlek alanlara temizlik çalışmalarını bir kat daha arttırmalarını istiyoruz. İnşallah ülke olarak bu salgını yeneceğiz. Korkulacak hiçbir şey yok temizliğe çok önem verelim yeterlidir" dedi. - ŞIRNAK
Beytüşşebap Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. İlçedeki işlek caddeler ilaçlanarak tazyikli sularla yıkandı. Daha öncede tüm okul, cami ve esnafa sıvı sabun dağıtarak temizliğin önemine dikkat çeken Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "ilçemizde yoğun bir kış geçti. Bu yüzden hem ilkbahar temizliği hem de dünya genelinde hızla yayılan virüse karşı önem amaçlı temizleme çalışmaları yapıyoruz. Tüm belediyeleri bu günden itibaren işlek alanlara temizlik çalışmalarını bir kat daha arttırmalarını istiyoruz. İnşallah ülke olarak bu salgını yeneceğiz. Korkulacak hiçbir şey yok temizliğe çok önem verelim yeterlidir" dedi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Güncel
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