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Beytüşşebap'ta dev kaya yolu kapattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü.

21.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:35
Beytüşşebap'ta dev kaya yolu kapattı
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından trafiğe kapanan yolu ulaşıma açtı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayaları iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yola düşen kayayı kaldırmaya çalışan kara yolları ekipleri uzun süren çalışmaların ardından yolu yeniden trafiğe açtı.

Kara yolu ekibinde çalışan Hakim Aykut, "İlçemizde aşırı yağışlar nedeniyle sürekli taşlar düşüyor. Bu yüzden sürekli bölgede yol güzergahını kontrol ediyoruz. Bu günde kısa süreliğine yol kapalı kaldı sonra kaldırdık" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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