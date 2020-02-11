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Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

11.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:12Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
'ın ilçesinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.
Dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatısında sarkıtlar oluştu. Bazı vatandaşlar, tehlike arz eden sarkıtları kırarak temizlemeye çalıştı.
İlçede yaşayan Ferhat Aslan, yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukların ilçede hakim olduğunu belirterek, "Ağıllardaki sular dondu, bundan dolayı hayvanlarımızın su ihtiyacını dışarıdaki çeşmelerden gideriyoruz. Burada sadece sular değil adeta hayat dondu." dedi.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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