Beytüşşebap'ta hastane girişine triyaj çadırı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.

Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu. Muayene olmak için Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne gelenler, çadırda ateşleri ölçülüp, kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye alınıyor. Kaymakam İsmail Pendik, bu uygulamayı Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Şu an en riskli yerler hastaneler olarak biliniyor. Bu riski azaltmak amacıyla bu çadırı kurduk" diye konuştu.