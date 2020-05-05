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Beytüşşebap'ta ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi

Beytüşşebap'ta ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendiŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi havaların ısınmasıyla göçmen kuşların akınına uğrarken ilçede ilk defa sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından bir kuş türü görüldü.

05.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:42
Beytüşşebap'ta ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi havaların ısınmasıyla göçmen kuşların akınına uğrarken ilçede ilk defa sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından bir kuş türü görüldü.
Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla göçmen kuşların uğrak yeri oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli yaylaların bulunduğu Beytüşşebap'a göçen kuşlar arasında sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından bir kuş türü görüntülendi. İlçede ilk kez görülen sığır balıkçılı kuşunu görüntüleyen Sabır Aşan, kuşları tesadüfen gördüğünü söyledi. Sığır balıkçılı kuşunu görüntülerken heyecanlandığını anlatan Aşan, "Kuşları Ali Çavuş Mahallesi ve Praz mevkiinde bulunan arazilerde görüntüledim. Bu kuş türü ilk kez ilçemizde görüldü" dedi.
KURU OTLU HABİTATLARDA BULUNUYOR
Büyükbaş hayvanlardan ürkerek kaçan küçük sürüngenler ve böceklerle beslenen bu kuş türü zamanının büyük bölümünü sudan uzak kuru bölgelerde geçiriyor. Yerleşim yerlerine de sıkça yaklaşan bu kuşlar diğer balıkçıllardan farklı olarak çoğunlukla kuru otlu habitatlarda bulunuyor. Sığır balıkçılı Türkiye'de yıl boyu sıkça görülen ve üreyen türler arasında yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında yaşamını sürdürüyor. Beytüşşebap’ta ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Beytüşşebap, Güncel, Haber

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