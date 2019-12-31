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Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek yerlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

31.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:20 Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu

 

ŞIRNAK'ın ilçesinin yüksek yerlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap'ta 4 gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail , karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ulaşımda aksama olmaması için tedbir alındığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Kış şartlarının ağır geçtiği ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarımız kapanmıştı. Gece gündüz ara vermeden ve halkımıza hizmet aşkımızla ekiplerimiz çalışarak en uzak Güneyyaka ve Bölücek köy yollarımız dahil tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz" dedi.



Beytüşşebap, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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