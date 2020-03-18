Beytüşşebap'ta kar yağışı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:45
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi. - ŞIRNAK
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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