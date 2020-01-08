Haberler » Güncel » Beytüşşebap'ta karla mücadele - Haber

Beytüşşebap'ta karla mücadele

Beytüşşebap kar dolayısıyla kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

08.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56
kar dolayısıyla kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaşan kar dolayısıyla 10 köy ve mezra yolu kapandı.
Kaymakamı İsmail Pendik yaptığı açıklamada, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerinin aralıksız çalışma yürütüğünü belirterek, "Ekipler ara vermeden canla başla çalışıyor. İlçemizin en uzak köyleri Güneyyaka ve Bölücek köyleri dahil olmak üzere tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz." dedi.
Beytüşşebap'ta karla mücadele

Beytüşşebap, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   Bahçeli'den önemli açıklamalar - Haber
10:30   Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti - Haber
10:30   THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı - Haber
10:30   Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Haber
10:30   Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:33:16