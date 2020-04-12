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Beytüşşebap'ta korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan noktaları oluşturuldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüse karşı tüm bölgelerde dezenfektan noktaları oluşturuldu.

12.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:07
Beytüşşebap'ta korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan noktaları oluşturuldu
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüse karşı tüm bölgelerde dezenfektan noktaları oluşturuldu.

Beytüşşebap Belediyesi tarafından ilçenin işlek caddeleri ve kurum binaları önlerine dezenfektan noktaları oluşturuldu. Belediye Başkanı Habip Aşan yaptıkları çalışmalar sayesinde ilçelerinde bu güne kadar bir vakanın bile olmadığını söyledi. İlçeye giriş çıkışlarda tedbir amaçlı herkesin ateşinin ölçüldüğünü aktaran Aşan, "Korona virüsün çıktığı ilk günden beri tedbirlerimizi arttırdık. Önce sıvı sabun dağıtımı yaptık. Okulların kapanmasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızı her gün dezenfekte ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızı sık sık yıkadık yıkıyoruz. Şimdi de halkımızın yoğun kullandığı belediye, banka, kaymakamlık ve çarşı merkezlerinde öğretmen evi ve hastane önlerine dezenfektan noktaları oluşturduk. Kurumların girişlerinde ateş ölçer cihazlar bıraktık. Yine kolonya ve maske dağıtıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve valiliğimizin bizlere gönderdiği emir ve talimatları birebir uyguluyoruz. Şimdi de sokak hayvanları için barınaklar yapacağız. Tedbir alınması için de vatandaşlarımızı sık sık uyarıyoruz. İşi olmayanların da dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyoruz. 70 ailemize 3 çeşit yemek veriyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ve kaymakamlığımız iş birliğinde gıda yardımda bulunacağız. Bu virüs konusunda inşallah elimizden geleni yapacağız. Aldığımız tedbirler sayesinde ilçemizde çok şükür bir vaka görülmedi" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Güncel
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