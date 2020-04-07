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Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri

Beytüşşebap Belediyesi, koronavirüsü önlemler kapsamında dezenfekte faaliyetlerini arttırdı.

07.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:50
Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri
Beytüşşebap Belediyesi, koronavirüsü önlemler kapsamında dezenfekte faaliyetlerini arttırdı.
Dezenfekte faaliyetilerini aktaran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklar, ibadethaneler, kamu binaları, kapalı spor salonları gibi alanları ilaçlama yaptı, yoğun cadde ve sokakları yıkadı.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Beytüşşebap'ın her mahallesi ve köyünde, hafta sonu da dahil olmak üzere büyük bir özveriyle dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Mahalle ve köy sakinleride yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları için belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Beytüşşebap, Kültür Sanat
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