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Beytüşşebap'ta maske üretimi yapılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde maske üretimi başladı,Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.

08.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:24
Beytüşşebap'ta maske üretimi yapılıyor
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde maske üretimi başladı,
Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.İlk etapta üretimi yapılan yaklaşık 200 siperli maske Beytüşşebap Devlet Hastanesi, Toplum Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonuna teslim edildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, özverili çalışmalarından dolayı Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Beytüşşebap, Şırnak, Kültür Sanat
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