05.07.2019 14:26
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Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Beytüşşebap

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 8 kişi,
terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Şırnak
Kaynak: DHA
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