05.07.2019 16:55
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Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Beytüşşebap

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Serdar Gükçe/İHA)
Kaynak: İHA
Beytüşşebap, PKK, Güncel

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