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Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretilmeye başlandı.

04.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:03
Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretilmeye başlandı.

Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezi, korona virüse karşı gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personelleri için harekete geçti. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen yüz koruyucu siperler daha sonra sağlık çalışanlarına dağıtıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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