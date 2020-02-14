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Beytüşşebap'ta su şebekesi dondu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde soğuk hava nedeniyle şehir içi su şebekesi dondu.

14.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:14Beytüşşebap'ta su şebekesi dondu
'ın ilçesinde soğuk hava nedeniyle şehir içi su şebekesi dondu.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yaptığı açıklamada, ilçede son bir haftada yaşanan yoğun kar yağışından dolayı ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düşmesi sonucu su şebekesinin donduğunu belirten Aşan, "Bir yandan karla mücadele devam ederken diğer yandan donan su şebekeleri ekiplerimiz tarafından açılıyor." dedi.
Açılamayan şebekeler için seyyar hatlar çekilerek geçici çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Aşan, şöyle konuştu:
"Mahalle sakinleri bu geçici çözümden dolayı seyyar olmasına rağmen memnun ve bizleri arayarak teşekkür etti. Tesisattaki suyun donmasını önlemek için vatandaşların musluklarını sürekli açık tutması gerekiyor. Musluklar az açılarak, suyun sürekli akması sağlanmalıdır. Tesisattaki su hareketsiz kalınca don oluyor. Meydana gelen don, tesisata zarar vermesinin yanı sıra vatandaşlara da su ulaştırmamızı engelliyor."

Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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