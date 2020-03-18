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Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

18.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:43
Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı
Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Genel

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