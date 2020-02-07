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Beytüşşebaplı esnaftan örnek davranış

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır esnaflık yapan bir vatandaş, kendi imkanlarıyla aldığı 2 ton yemi soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

07.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:10Beytüşşebaplı esnaftan örnek davranış
'ın ilçesinde yıllardır esnaflık yapan bir vatandaş, kendi imkanlarıyla aldığı 2 ton yemi soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya bıraktı. Her yıl hayvanlar için doğaya yem bırakan esnaf, davranışıyla örnek oldu.

Beytüşşebap'ta yıllardır esnaflık yapan Hasan Kahraman, kendi bütçesinin bir kısmını kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarına ayırıyor. Kahraman, bütçesinden ayırdığı parayla aldığı 2 tona yakın yemi, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya bırakıyor. Evinin üst katını yem bölümü olarak ayırıp her gün iki torba yiyeceği farklı bölgelere bırakan Kahraman, hayvanların da can taşıdığını ve zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bu çalışmayı yaptığını söyledi. Kahraman, "Yıllardır Beytüşşebap'ta esnaflık yapıyorum. Her yıl kendi imkanlarımla yem alıyorum ve dağıtıyorum. Bunu reklam yapmak için yapmıyorum. Evimin üst katı yem dolu. Bu sosyal sorumluluk, aslında herkesin böyle yapması gerektiğini düşüyorum" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Yaşam

Kaynak: İHA

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