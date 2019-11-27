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Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu

Yurt dışında birçok başarıya imza atan ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ziyarete açıldı.

27.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:36Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu
Yurt dışında birçok başarıya imza atan ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın 'deki ilk kişisel sergisi ziyarete açıldı.
'da açtığı iki kişisel serginin ardından Türkiye'ye gelen sanatçının eserleri, 10. Boğaziçi Zirvesi kapsamında sanatseverlerle buluştu.
Klasik sanatların esintilerini ve motiflerini soyut resimlere yansıtan Kaplan, sanat hayatının klasik sanatlar eğitimiyle başladığını söyledi.
Kaplan, klasik sanatların farklı dallarında çok değerli hocalardan birebir eğitim aldığını belirterek, "Başlangıçtan beri hedefim olan klasik sanatların modern sanatlarla birleştirilmesi konusunda icraatlarda bulundum ve kendime has bir üslup geliştirdim. Bu üslupla yurt dışında beğeni ve takdir topladım ve kişisel sergilerimi uluslararası camiada icra etmeye başladım." dedi.
Eserlerinde genellikle soyut gözüken çalışmaların içinde klasik minyatür ezgileri bulundurduğunu aktaran Kaplan, "Sanatseverler uzaktan baktıklarında soyut eserler görseler de derin incelediklerinde çok farklı bir eserle karşılaşırlar. Bazı farkındalıklar yaratabilmek adına mesaj veren eserler üretmeyi seviyorum. Her sanatsever eserleri incelerken kendinden bir parça da katabiliyor." diye konuştu
Sanatçı, yurt dışında birçok proje hazırlığı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçtiğimiz sene bir sosyal sorumluluk projesinde bulundum. Gelecek sene de farklı bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bir sanatçı olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, sanatsal yönde kendimi daha da nitelikli hissettiriyor ve bu tarz projelerin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum."
Beyza Akıncı Kaplan'ın, akrilik, guaj, kanvas, ahşap üstü boyamalarla el yazmaları ve türevlerine yer verdiği sergisinde 11 eseri bulunuyor.
Karışık materyalleri bir araya getiren sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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