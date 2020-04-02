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Beyza Arıcı: "Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım"

Eczacıbaşı VitrA sporcusu Beyza Arıcı, "Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin yakında geçeceğine inanalım" diye konuştu.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:15
Beyza Arıcı:
Eczacıbaşı VitrA sporcusu Beyza Arıcı, "Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin yakında geçeceğine inanalım" diye konuştu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı. Serinin her bir bölümünde turuncu beyazlılardan bir oyuncu, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini aktarırken yazı dizisinin ikinci bölümünde, Beyza Arıcı konuştu. Koronavirüs öncesinde yoğun bir hayatlarının olduğunu dile getiren Arıcı, "Her günümüz dışarıda geçiyordu. Antrenman ve maç temposundan sonra sürekli evde olmak ve antrenmansız kalmak hiç alışık olmadığımız bir durum. Mental açıdan kolay bir süreç değil fakat evdeki günlerimi fiziksel ve zihinsel olarak verimli ve keyifli geçirmeye çalışıyorum. Günlük rutin egzersizlerim olarak kondisyonerimizin verdiği programı yapıyorum. Ayrıca omzuma bu dönemde özellikle dikkat etmem gerekiyor. Bu nedenle omuz egzersizlerime daha çok ağırlık veriyorum. Bu dönemi kendi fiziğime ve sakatlıklarıma yoğunlaşarak avantaj haline getirmeye çalışıyorum. Evde kalan boş zamanlarımda film izliyorum, kitap okuyorum. Eğer ertelenmezse Haziran ayında YKS sınavına gireceğim. Bu nedenle aynı lise günlerimdeki gibi ders çalışıp test çözüyorum. Çoğu akşam ailemle beraber oyun oynuyoruz. Okey, uno, jenga, monopoly, tavla gibi çeşitli oyunlar Açıkçası evde çok sıkılmıyorum, zaten çoğu zaman vaktin nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Beni en çok zorlayan şey dışarı çıkamamak, sosyal ve iş hayatıma devam edememek oldu. Ancak sağlık ve insan hayatı her şeyden önce gelir. Bence bu süreçte hayatımızda nelerin önemli olduğunu, dünyamızın güzel yönlerini daha iyi fark ettik. Sadece bireysel ve 'ben' odaklı düşünmekten uzaklaştık. Takipçilerimize bu dönemde evde kalmalarını öneririm. Evde vakit geçirmenin keyifli yönlerini bulabilir ve yeni hobiler başlatabiliriz. Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin yakında geçeceğine inanalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Beyza Arıcı, Spor
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Haberler ›› Spor ››Beyza Arıcı: 'Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım' - Spor
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